2019-02-06T09:41:49+03:00
Происшествия

В Липецкой области на пешеходном переходе сбили 18-летнюю девушку

Пешехода увезли на «Скорой» в больницу
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Пешехода сбили в ГрязяхПешехода сбили в ГрязяхФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

Авария с участием пешехода произошла минувшим вечером, 5 февраля, в городе Грязи Липецкой области. Там после 18.00 на улице 30 лет Победы на пешеходном переходе без светофора сбили 18-летнюю девушку.

Виновником ДТП стал 44-летний водитель «Лады-Грянты», который не снизил скорость при приближении к пешеходному переходу, поэтому не успел вовремя остановиться. Очевидцы вызвали на место происшествия «Скорую». Девушку с различными травмами увезли в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, причиной аварии стало нарушение правил проезда пешеходного перехода. Также автоинспекторы советуют пешеходам быть внимательнее в темное время суток и носить на одежде светоотражатели.

Это было единственное за прошедшие сутки ДТП с пострадавшими в Липецкой области. Вместе с тем февраля на дорогах региона зарегистрировали 25 аварий без пострадавших, где повреждения получили только машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке киоск, где нашли партию контрафактного алкоголя, стал торговать пивом
Под Липецком пенсионер угнал «Мицубиси-Лансер»
Липчане боятся за рабочих, что сбивают сосульки без страховки
Японский опыт развития городской инфраструктуры применят в Липецке
Трое липчан на отдыхе заразились лихорадкой Денге
В домах Липецка и области хотят установить датчики-газоанализаторы
Омские спасатели не дали замерзнуть липецкому дальнобойщику
В Липецке на кольце Катукова и Стаханова столкнулись легковушки
В Липецке в 21 микрорайоне нашли труп мужчины в машине
В Липецке возбудили уголовное дело по факту смерти пенсионерки от ледяной глыбы
В 2018 году число новых бизнесов в России превысило число закрытых на 88%
В Липецке на 78-летнюю пенсионерку упала ледяная глыба
Пропавшая в Воронеже школьница и ее приятель случайно попали в квартиру полицейского
Под Липецком пенсионерка, продававшая грибы по интернету, лишилась 6 тыс. рублей
Во вторник в некоторых домах Липецка отключат свет, воду и тепло
640 липчан заплатят штраф за отказ пускать газовщиков в квартиры
Более 340 спортсменов приехали на соревнования по древнегреческому виду спорта
Игорь Артамонов: «Управляющие компании, не выполняющие обязательств, уйдут с рынка»
В День сурка липецкие грызуны продолжили спать
Липчан приглашают проверить свои тонометры
Сбербанк предоставил «защищенные кредиты» людям с инвалидностью
В Липецке обещают туман и до 3 градусов тепла
Упавший с крыши снег продавил иномарку в Липецке
Подробности вымогательства в Липецке – мужчина отдал 15000 за «фейсконтроль»
«Липецкую культуру так сходу не возьмешь» – при сносе ДК завалился экскаватор
Мужчина, гуляющий по Липецку в одной футболке, удивил горожан