В Липецкой области на пешеходном переходе сбили 18-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 09:41 2019-02-06T09:41:49+03:00

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Авария с участием пешехода произошла минувшим вечером, 5 февраля, в городе Грязи Липецкой области. Там после 18.00 на улице 30 лет Победы на пешеходном переходе без светофора сбили 18-летнюю девушку.

Виновником ДТП стал 44-летний водитель «Лады-Грянты», который не снизил скорость при приближении к пешеходному переходу, поэтому не успел вовремя остановиться. Очевидцы вызвали на место происшествия «Скорую». Девушку с различными травмами увезли в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, причиной аварии стало нарушение правил проезда пешеходного перехода. Также автоинспекторы советуют пешеходам быть внимательнее в темное время суток и носить на одежде светоотражатели.

Это было единственное за прошедшие сутки ДТП с пострадавшими в Липецкой области. Вместе с тем февраля на дорогах региона зарегистрировали 25 аварий без пострадавших, где повреждения получили только машины.

ИСТОЧНИК KP.RU