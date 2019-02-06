14 классов в 11 школах Липецка закрыли на карантин

СЕГОДНЯ 10:15 2019-02-06T10:15:54+03:00

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В Липецке сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю, с 28 января по 4 февраля, в регионе зарегистрировали 6643 случая вирусных инфекций, 12 из них – грипп. Подавляющее большинство заболевших (75%) – дети до 14 лет.

Из-за отсутствия учеников по болезни, в городе закрывают на карантин классы. Как сообщает департамент образования, в настоящее время занятия приостановили в 14 классах 11 школ Липецка. Карантин действует в школах № 2, 9, 14, 18, 37, 41, 42, 49, 66, 68, 70.

Вместе стем Роспотребнадзор открывает «горячую линию». Позвонив по телефонам 30-88-39, 30-88-14 и 30-88-78, липчане могут узнать, чем отличается грипп от ОРВИ, какие симптомы, что делать при первых признаках болезни и как защитить себя и детей от инфекции заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU