Липчанам расскажут, как уберечь детей от гриппа и ОРВИ

СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-06T11:37:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке стартовала «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ. Она будет работать до 18 февраля. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области расскажут об основных правилах профилактики этих заболеваний, а также ответят на интересующие вопросы. Липчане узнают, чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ, а также какие меры предпринять при первых симптомах недомогания. Без внимания не останутся вопросы о заболеваемости детей. Горожанам объяснят, как уберечь своих чад от простудных инфекций, как правильно использовать защитные маски и т.д.

«Горячая линия» работает с понедельника по четверг. Звонить с 9 утра до 4 часов вечера по телефонам 30-88-39, 30-88-14, 30-88-78. В Пятницу звонки принимаются до 2 часов дня.

ИСТОЧНИК KP.RU