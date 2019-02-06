Из-за аварийных работ в Липецке изменится схема движения автобусов №39 и №39 «А»

СЕГОДНЯ 11:57 2019-02-06T12:07:18+03:00

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В Липецке снова изменится схема движения нескольких маршрутов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, автобусы №39 и №39 «А» поедут по несколько иному пути. Правда, изменения временные.

В эту среду, 6 февраля, автобус №39 «Автостанция «Сокол» - село Сселки» и №39 «А» - «Автостанция «Сокол» - село Сселки – поселок Желтые Пески» не будут заезжать на улицу Космонавтов и Советскую в Сселках.

Изменения произошли из-за аварийных ремонтных работ, которые проводит АО «ЛГЭК» на улице Советской в Сселках. Они стартовали в 11 часов утра. Когда завершится ремонт, пока не сообщается. Перед липчанами приносят извинения за предоставленные неудобства. И советуют заранее продумывать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU