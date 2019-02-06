Под Липецком за сосульки наказали директора школы

СЕГОДНЯ 12:10 2019-02-06T12:10:02+03:00

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Прокуратура Липецкого района проверила, как убирают снег и сосульки с крыш и карнизов административных зданий. Нарушение нашли в школе в селе Частая Дубрава. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сосульки и наледь на кровле школы представляли серьезную опасность для детей и взрослых. А по закону за то, в каком состоянии пребывает здание школы, отвечает ее директор.

В ведомстве отметили, что по Кодексу Липецкой области за неочищенные снег и сосульки предусмотрен штраф. Для граждан от 500 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 3000 до 10 000 рублей, для юридических – от 10 до 50 тыс.

В итоге на директора школы завели административное дело по статье 5.3 областного Кодекса. После проверки наледь и сосульки с крыши убрали.

ИСТОЧНИК KP.RU