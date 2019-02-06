Липчан просят рассказывать о зарплате ниже МРОТ

СЕГОДНЯ 12:31 2019-02-06T12:31:11+03:00

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Жители Липецка, которые получают зарплату ниже установленного в регионе минимума, могут сообщить об этом на «горячую линию» городского департамента экономического развития по телефонам: 23-91-43, 23-91-44.

Напомним, что с 1 января в России месячная зарплата за полную норму рабочего времени и труда, федеральный МРОТ, не может быть ниже 11280 рублей. В Липецкой области МРОТ у сотрудников коммерческих организаций должен быть не ниже 1.2 величины прожиточного минимума. 16 января этого года прожиточный минимум за IV квартал в Липецкой области установили в размере 9424 рубля.

То есть для коммерческих организаций региональный МРОТ составляет 11 309 рублей. Для бюджетных, как сообщили в пресс-службе мэрии, минимальная зарплата 11 280 рублей. За тем, чтобы людям платили не ниже положенного, следят инспекция труда, налоговая и другие структуры.

ИСТОЧНИК KP.RU