2019-02-06T12:51:52+03:00
Происшествия

В Липецкой области проверяют смерть грудного ребенка

Полуторамесячная девочка умерла в Добринском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Началась доследственная проверкаНачалась доследственная проверкаФото: Лия МУРАДЬЯН
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Трагический инцидент случился в Добринском районе Липецкой области. Там по неизвестным пока причинам умерла полуторамесячная девочка. По факту смерти СК начал доследственную проверку.

Выяснилось, что ребенка привезли в детскую больницу поселка Добринка вечером 4 февраля. Родители заметили, что малышка плохо себя чувствует и спит весь день. Но к тому моменту, когда родители попали к врачу, малышка уже была мертва.

Из-за чего погиб грудной ребенок, теперь выяснят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Сейчас следователи опрашивают родителей ребенка и врачей. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, процессуальное решение примут по результатам проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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