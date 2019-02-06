2019-02-06T14:21:15+03:00
Общество

В Липецке банкротят очередную строительную фирму

У «Липецкметаллургстрой» не сданы многоквартирных дома
Лия МУРАДЬЯН
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Фирма не сдала два домаФирма не сдала два домаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Арбитражный суд Липецкой области поступило заявление о признании банкротом должника ЗАО «Строительная компания «Липецкметаллургстрой». Согласно документам суда, строительная фирма должна заявителю 990 000 рублей, которые должны были отдать по решению областного суда еще в ноябре прошлого года. Заседание по делу о банкротстве назначили на 4 марта.

Известно, что ЗАО СК «ЛМС» сейчас строит два жилых многоквартирных дома. Одни из них 15-этажный кирпичный дом по бульвару Шубина в 24 микрорайоне. Его начали строить в январе 2014 года. Еще дна высотка на улице Свиридова, 20к4, в микрорайоне «Победа». Оба дома эконом-класса должны сдать во II квартале 2019 года. Сданных объектов у строительной фирмы нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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