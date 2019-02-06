В липецком наркодиспансере у посетителя украли 38 000 рублей
В Липецке сотрудники Росгвардии поймали воришку, который обокрал посетителя областной наркологии. На место выезжал наряд группы задержания вневедомственной охраны. По записям с камер наблюдения силовики увидели, как неизвестный незаметно вытащил деньги из кармана чужой куртки в коридоре наркодиспансера.
По данным ведомства, у потерпевшего украли 38 000 рублей. Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, подозреваемого задержали по «горячим следам» прапорщик Сонин и старший сержант Назаров вместе с сотрудниками уголовного розыска.
Ушлым карманником оказался 43-летний мужчина, которого доставили в отдел полиции. По факту кражи возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU