2019-02-06T14:50:08+03:00
Происшествия

В липецком наркодиспансере у посетителя украли 38 000 рублей

Похитителя задержали сотрудники Росгвардии
Лия МУРАДЬЯН
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Задержанного доставили в полициюЗадержанного доставили в полициюФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке сотрудники Росгвардии поймали воришку, который обокрал посетителя областной наркологии. На место выезжал наряд группы задержания вневедомственной охраны. По записям с камер наблюдения силовики увидели, как неизвестный незаметно вытащил деньги из кармана чужой куртки в коридоре наркодиспансера.

По данным ведомства, у потерпевшего украли 38 000 рублей. Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, подозреваемого задержали по «горячим следам» прапорщик Сонин и старший сержант Назаров вместе с сотрудниками уголовного розыска.

Ушлым карманником оказался 43-летний мужчина, которого доставили в отдел полиции. По факту кражи возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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