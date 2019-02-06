2019-02-06T15:37:09+03:00
Происшествия

В Липецке допрашивают хозяина квартиры, с чьего балкона упала сосулька и убил пенсионерку

На допрос вызвали и сотрудников администрации
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Следователи ищут ответственныхСледователи ищут ответственныхФото: СУ СК РФ по Липецкой области
Изменить размер текста:

В Липецке продолжают расследовать трагический случай с погибшей пенсионеркой, на которую упала глыба обледеневшего снега. Напомним, трагедия с 78-летней женщиной случилась вечером 4 февраля на улице Депутатской. Пенсионерку с тяжелой травмой увезли в больницу, но утром женщина скончалась. Глыба льда пробила голову и сломала позвоночник. Экспертиза показала, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы и компрессионного перелома позвоночника.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. В ходе расследования выяснилось, что лед упал не с крыши многоквартирного дома, а с козырька балкона квартиры на пятом этаже. Следователи уже допросили директора управляющей компании. Теперь на допрос вызвали хозяина квартиры. Также допрашивают сотрудников администрации города.

Следователи дадут юридическую оценку действиям каждого ответственного лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липчан, которые не могут устроиться на работу, зовут на бесплатное переобучение
Спасатели предупреждают липчан о сильном снегопаде
В липецком наркодиспансере у посетителя украли 38 000 рублей
В Липецке банкротят очередную строительную фирму
В Липецкой области проверяют смерть грудного ребенка
Липчан просят рассказывать о зарплате ниже МРОТ
Под Липецком за сосульки наказали директора школы
Из-за аварийных работ в Липецке изменится схема движения автобусов №39 и №39 «А»
Липчанам расскажут, как уберечь детей от гриппа и ОРВИ
14 классов в 11 школах Липецка закрыли на карантин
В Липецкой области на пешеходном переходе сбили 18-летнюю девушку
В Липецке киоск, где нашли партию контрафактного алкоголя, стал торговать пивом
Под Липецком пенсионер угнал «Мицубиси-Лансер»
Липчане боятся за рабочих, что сбивают сосульки без страховки
Японский опыт развития городской инфраструктуры применят в Липецке
Трое липчан на отдыхе заразились лихорадкой Денге
В домах Липецка и области хотят установить датчики-газоанализаторы