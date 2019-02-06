В Липецке допрашивают хозяина квартиры, с чьего балкона упала сосулька и убил пенсионерку

СЕГОДНЯ 15:37 2019-02-06T15:37:09+03:00

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В Липецке продолжают расследовать трагический случай с погибшей пенсионеркой, на которую упала глыба обледеневшего снега. Напомним, трагедия с 78-летней женщиной случилась вечером 4 февраля на улице Депутатской. Пенсионерку с тяжелой травмой увезли в больницу, но утром женщина скончалась. Глыба льда пробила голову и сломала позвоночник. Экспертиза показала, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы и компрессионного перелома позвоночника.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. В ходе расследования выяснилось, что лед упал не с крыши многоквартирного дома, а с козырька балкона квартиры на пятом этаже. Следователи уже допросили директора управляющей компании. Теперь на допрос вызвали хозяина квартиры. Также допрашивают сотрудников администрации города.

Следователи дадут юридическую оценку действиям каждого ответственного лица.

ИСТОЧНИК KP.RU