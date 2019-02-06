2019-02-06T16:47:46+03:00
Общество

Спасатели предупреждают липчан о сильном снегопаде

Видимость во время снега 500 – 1000м
Лия МУРАДЬЯН
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На Липецк движется снегопадНа Липецк движется снегопадФото: Лия МУРАДЬЯН
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Спасатели предупреждают липчан о резком ухудшении погоды, которое ожидается в ближайшие часы 6 февраля и сохранится в течение ночи 7 февраля. По данным МЧС, на Липецк движется сильный снегопад. Мокрый снег будет налипать на провода, видимость во время снегопада 500 – 1000 м. На дорогах возможен гололед.

По данным Росгидрометцентра, небольшой снег будет идти и днем 7 февраля. Ветер ночью ожидается переменный, со скоростью 4-9 м/с. Днем ветер сменится на северо-западный и усилится до 7-12 м/с. Также в регионе немного похолодает, ночью в Липецкой области будет 3-8 градусов мороза, днем от 0 до -5°С. Атмосферное давление в пределах 753 мм ртутного столба.

В пятницу, 8 февраля, будет облачно, но без существенных осадков. А в выходные снова пойдет снег, потеплеет и усилится ветер. В начале следующей недели обещают плюсовую температуру и снег с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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