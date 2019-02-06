2019-02-06T17:23:25+03:00
Общество

Липчан, которые не могут устроиться на работу, зовут на бесплатное переобучение

Во время курсов будут платить стипендию 11 280 рублей
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области на базе управления труда и занятости организуют бесплатное дополнительное образование и обучение. Пройти курсы могут молодые женщины с грудными детьми, люди предпенсионного возраста и другие безработные, кто по каким-либо причинам утратил способность работать по специальности.

Программа переподготовки по востребованным профессиям рассчитана на 3 месяца обучения, есть очные и заочные курсы. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, во время учебы безработным будут платить стипендию в размере федерального МРОТ – 11 280 рублей. Более подробно о бесплатных курсах можно узнать по телефонам: 22-36-41, 23-25-95. Обращаться Липецкий городской центр занятости на улице Доватора, 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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