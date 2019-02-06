На «Лыжню России 2019» липчан доставят автобусы

СЕГОДНЯ 19:22 2019-02-06T19:25:02+03:00

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В эту субботу, 9 февраля, в Липецке пройдет «Лыжня России 2019». Массовая гонка состоится в районе базы отдыха «Алые паруса», напротив села Ленино. Юношам и девушкам до 18 лет предстоит преодолеть дистанцию в 5 км. Совершеннолетним мужчинам и женщинам – 10 км.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, к месту проведения мероприятия пустят автобусы. С 9.00 до 11.30 транспорт пойдет от гипермаркета «Ашан» к базе отдыха. С 13.30 до 15.00 автобусы будут доставлять липчан обратно к гипермаркету. На лобовых стеклах машин разместят таблички «Лыжня России 2019».

Напомним, что для участия в соревнованиях комиссии обязательно нужно предоставить паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, справку о допуске от врача (обязательно до 18 лет). За дополнительной информацией обращаться по телефонам 72-73-88, 72-69-84, 31-67-54, 43-10-85, 43-40-63.

ИСТОЧНИК KP.RU