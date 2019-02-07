2019-02-07T09:35:28+03:00
Общество

Ночью экипаж ДПС гонялся по Липецку за "Мерседесом"

Преследование попало в объектив нескольких видеокамер [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Погоня за "Мерседесом"Погоня за "Мерседесом"Фото: скрин с видео
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Минувшей ночью, 6 февраля, водитель иномарки устроил гонку на дорогах Липецка. По словам очевидцев, лихач сидел за рулем "Мерседеса". Он пытался скрыться от экипажа ДПС, который так настырно пытался его догнать и остановить.

Погоня за "Мерседесом" в Липецке.

Гонщик засветился на нескольких перекрестках и кольцах областного центра, попав в объектив уличных камер наблюдения. Так, на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе водитель промчался, не обращая внимания на светофор. К счастью, в этот момент перекресток был пуст, иначе аварии точно было бы не избежать. На площади Победы "Мерседес" продолжил попытку оторваться от преследователь. Экипаж ДПС все ближе подъезжал к нарушителю. После кольца иномарка снова свернула на Неделина.

"Мерседес" попытался уйти от преследования полицейских в Липецке.не такой уж и быстрый мерс

ИСТОЧНИК KP.RU

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