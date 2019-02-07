2019-02-07T10:54:43+03:00
Происшествия

В Липецке столкнулись грузовик и автобус: трое пострадавших

Липчане обратились за медицинской помощью
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке произошло серьезное ДТПВ Липецке произошло серьезное ДТПФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 7 февраля, в Липецке произошло серьезное ДТП. В районе НЛМК на улице 9 Мая столкнулся пассажирский автобус и грузовик. Как стало известно "КП", в аварии есть пострадавшие.

- На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Трое человек обратились за медицинской помощью. Предварительная версия - грузовик выехал на второстепенную дорогу, где и произошло столкновение.

По словам очевидцев, у автобуса разбилось лобовое стекло, деформировалась передняя часть корпуса. Напомним, в случае аварии звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно. Бесплатно как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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