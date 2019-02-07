2019-02-07T11:40:44+03:00
Происшествия

За сутки на липецких дорогах сбили двух пенсионерок

Водители Липецка и области продолжают нарушать ПДД
Юлия КЛЮЕВА
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1078 раз за сутки водители нарушили ПДД1078 раз за сутки водители нарушили ПДДФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки на дорогах региона выявлено 1078 нарушений правил дорожного движения. По информации пресс-службы УГИБДД России по Липецкой области, 2 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии. 74 человека во время движения не пристегнулись. 733 раза автомобилисты превысили допустимую скорость.

В минувшую среду, 6 февраля, в Воловском районе произошло ДТП. На трассе Волово-Захаровка-Александровка водитель «Опеля» решил обогнать машину впереди. При совершении маневра, иномарка наехала на пенсионерку, которая шла по противоположному краю дороги. Женщину с травмами госпитализировали.

В Ельце на улице Свердлова водитель «Рено» при движении задним ходом наехал на пенсионерку. Пострадавшая получила травму. Ее увезли в больницу.

В Лебедянском районе на трассе Липецк-Данков «Форд» столкнулся с «Газелью». Водитель последней пострадал. Ему тут же оказали помощь. Также травмы получили два пассажира иномарки. Их доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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