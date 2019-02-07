2019-02-07T12:12:59+03:00
Происшествия

ДТП с автобусом и «МАЗом» в Липецке: у пассажирки сломаны кисть и ребро

Всего в аварии пострадали 5 человек [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке столкнулись автобус и грузовикВ Липецке столкнулись автобус и грузовикФото: c cайта УМВД России по Липецкой области.
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В этот четверг, 7 февраля, около 8 часов утра в Липецке произошла авария, в которой пострадали люди. Напомним, на улице 9 Мая столкнулись автобус №33А и грузовик «МАЗ». По предварительной версии, большегруз выехал на второстепенную дорогу, нарушив очередность проезда. Произошло столкновение.

В Липецке столкнулись автобус и грузовик Фото: c cайта УМВД России по Липецкой области.

В Липецке столкнулись автобус и грузовикФото: c cайта УМВД России по Липецкой области.

По информации пресс-службы регионального УМВД России, различные травмы получили 5 пассажиров автобуса. Их доставили в больницу. Как стало известно «КП-Липецк», у одной из пострадавших сломана ключица. Еще у одной женщины – ребро и кисть.

В Липецке столкнулись автобус и грузовик Фото: c cайта УМВД России по Липецкой области.

В Липецке столкнулись автобус и грузовикФото: c cайта УМВД России по Липецкой области.

Существенные повреждения получил автобус: разбито лобовое стекло, помята передняя часть машины. Правоохранители и сотрудники УГИБДД проводят расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего.

В Липецке столкнулись автобус и грузовик Фото: c cайта УМВД России по Липецкой области.

В Липецке столкнулись автобус и грузовикФото: c cайта УМВД России по Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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