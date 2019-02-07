ДТП с автобусом и «МАЗом» в Липецке: у пассажирки сломаны кисть и ребро
В этот четверг, 7 февраля, около 8 часов утра в Липецке произошла авария, в которой пострадали люди. Напомним, на улице 9 Мая столкнулись автобус №33А и грузовик «МАЗ». По предварительной версии, большегруз выехал на второстепенную дорогу, нарушив очередность проезда. Произошло столкновение.
По информации пресс-службы регионального УМВД России, различные травмы получили 5 пассажиров автобуса. Их доставили в больницу. Как стало известно «КП-Липецк», у одной из пострадавших сломана ключица. Еще у одной женщины – ребро и кисть.
Существенные повреждения получил автобус: разбито лобовое стекло, помята передняя часть машины. Правоохранители и сотрудники УГИБДД проводят расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU