В Липецке на Советской автобус №30 сбил человека

СЕГОДНЯ 13:24 2019-02-07T13:27:27+03:00

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Этим днем, 7 февраля, в Липецке на улице Советская случилось ДТП. Как сообщили очевидцы, практически напротив ТРЦ «Европа» автобус №30 сбил человека. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Также свидетели аварии вызвали спасателей.

На улице Советская в Липецке сбили человекаФото: Юлия КЛЮЕВА

Часть дороги перекрыли. Однако, на интенсивность движения это не повлияло. Вниз по Советской разрешено ехать только общественному транспорту. Место аварии автобусы объезжают по встречной полосе.

На улице Советская в Липецке сбили человекаФото: Юлия КЛЮЕВА

Автобус сбил человека на улице Советской в Липецке.

Напомним, что утром в областном центре произошла еще одна авария с участием автобуса №33А. Он столкнулся с "МАЗом" на улице 9 Мая. В ДТП пострадали 5 пассажиров. У одной женщины сломана ключица, у другой - кисть руки и ребро.

ИСТОЧНИК KP.RU