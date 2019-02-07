В отношении управляющей компании Липецка возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:35 2019-02-07T14:52:36+03:00

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В Следственном комитете России по Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении ООО «ГУК Центральная Л» по ч.1 ст.238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Управляющая компания обслуживала многоквартирных жилой дом по улице Циолковского. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, жильцы не раз жаловались на неблагоприятные условия в доме. В управляющей знали о проблемах, с которыми приходится сталкиваться липчанам. Так, в трех квартирах с потолка лилась вода. Стены комнат покрылись плесенью. Жить там стало опасно для здоровья. К тому же, в любой момент могло замкнуть электропроводку.

В данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Максимальное наказание по статье – до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что с проблемой протекающих крыш стакливаются сотни липчан. На днях в соцсетях появилось видео, где жительница ЛТЗ запечатлела, как с потолка ее квартиры льется вода. В «КП-Липецк» также неоднократно писали о жильцах дома №5 по улице Ударников. У липчан, проживающих в квартире №19, уже около 2 лет льется вода с потолка. Более 5 лет назад вода начала капать на лестничной клетке. Крышу до сих пор так и не починили. Все, что может сделать УК «Сырская» - это послать работника расчистить крышу от снега. Хотя толку от этого мало.

ИСТОЧНИК KP.RU