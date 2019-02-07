В ночь на пятницу в Липецке до 10 градусов мороза

СЕГОДНЯ 15:18 2019-02-07T15:22:44+03:00

В низких местах температура может опуститься до -15

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 8 февраля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По информации Росгидрометцентра, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 4-9 м/с.

В темное время суток в регионе до 10 градусов мороза. В низинах до -15. Днем синоптики обещают до 6 градусов ниже ноля. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт.ст.

В субботу, 9 февраля, в Липецке с утра ожидается небольшой снег. День обещает быть пасмурным. Ночью температура опустится до 6 градусов мороза. Днем около 5 градусов ниже ноля. Ветер южный 3-5 м/с. Атмосферное давление без изменений – 756 мм рт.ст. На дорогах снежный налет. Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU