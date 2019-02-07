Более 5 лет газовщики не могут проверить оборудование в 10,5 тыс. квартирах Липецка

СЕГОДНЯ 16:07 2019-02-07T16:13:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот четверг, 7 февраля, общественный совет при председателе Липецкого парламента обсудил вопросы обеспечения газовой безопасности в многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Почти в 200 тыс. квартирах Липецка установлено газовое оборудование. Во время проведения технического обслуживания, треть жильцов не пускают газовщиков в помещения. А в 10,5 тыс. квартир специалисты не могут попасть уже 5 лет. Кстати, в 145 домах областного центра проверка оборудования не проводится, так как они не имеют управляющих компаний. А в 1400 многоквартирных домах города газовому оборудованию уже более 30 лет. Износ – 70%. В настоящее время в бывших общежитиях меняют плиты. На это из казны выделено 5 млн. рублей.

Собравшиеся также обсудили пилотный проект по установке газоанализаторов. В этом году в 188 домах в рамках капремонта заменят газовые сети. В 2 домах установят газоанализаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU