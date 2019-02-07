В Липецке задержали подозреваемого в краже телефона за 10 тыс. рубелй

СЕГОДНЯ 17:58 2019-02-07T17:58:49+03:00

В ближайшее время уголовное дело направят прокурору, а потом в суд Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В июле прошлого года в магазине в районе Лебедянского шоссе Липецка украли телефон. 34-летний консультант оставил свой сотовый на стеллаже с товаром в торговом зале, где проводился ремонт, и отошел в другой отдел. Когда мужчина вернулся, телефон пропал. Стоимость аппарата – около 10 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отделе дознания полиции возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 43-летний ранее не судимый липчанин. Мужчина признался в содеянном. Правоохранители в ходе обыска изъяли у него телефон.

После необходимых следственных действий, уголовное дело направят прокурору для утверждения обвинительного акта, а после на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU