2019-02-07T19:54:05+03:00
Общество

В Липецке пропал 82-летний пенсионер с татуировкой "Леша" на руке

Дедушку ищут более суток
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке пропал пенсионерВ Липецке пропал пенсионерФото: Поиск пропавших детей Липецк
Изменить размер текста:

В Липецке пропал 82-летний дедушка. В среду, 6 февраля, Вдовин Алексей Никитович около полудня вышел из дома в 10 микрорайоне. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор местоположение пенсионера не установлено. Алексей Вдовин может быть дезориентирован.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы седые средней длины, глаза голубые.

Был одет: черная куртка, черные брюки, черные ботинки, с собой темная вязаная шапка.

Особые приметы: татуировка с надписью "Леша" на правой руке.

Всех, кто видел Алексея Вдовина или знает, где он может находиться или обладает любой ценной дела поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке задержали подозреваемого в краже телефона за 10 тыс. рубелй
Более 5 лет газовщики не могут проверить оборудование в 10,5 тыс. квартирах Липецка
В ночь на пятницу в Липецке до 10 градусов мороза
В отношении управляющей компании Липецка возбудили уголовное дело
Липчане жалуются на протекающую крышу в доме в районе ЛТЗ
Бывшего начальника липецкого УФСИН обвиняют во взятках и мошенничестве
В Липецке на Советской автобус №30 сбил человека
ДТП с автобусом и «МАЗом» в Липецке: у пассажирки сломаны кисть и ребро
За сутки на липецких дорогах сбили двух пенсионерок
Доля Центрально-Черноземного банка на рынке вкладов региона составляет 57,35%
В Липецке столкнулись грузовик и автобус: трое пострадавших
Ночью экипаж ДПС гонялся по Липецку за "Мерседесом"
На «Лыжню России 2019» липчан доставят автобусы