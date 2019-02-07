В Липецке пропал 82-летний пенсионер с татуировкой "Леша" на руке

СЕГОДНЯ 19:53 2019-02-07T19:54:05+03:00

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В Липецке пропал 82-летний дедушка. В среду, 6 февраля, Вдовин Алексей Никитович около полудня вышел из дома в 10 микрорайоне. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор местоположение пенсионера не установлено. Алексей Вдовин может быть дезориентирован.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы седые средней длины, глаза голубые.

Был одет: черная куртка, черные брюки, черные ботинки, с собой темная вязаная шапка.

Особые приметы: татуировка с надписью "Леша" на правой руке.

Всех, кто видел Алексея Вдовина или знает, где он может находиться или обладает любой ценной дела поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU