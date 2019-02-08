Под Липецком у пенсионера угнали машину на автозаправке

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-08T10:33:12+03:00

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Преступление произошло в четверг, 7 февраля, на территории автозаправочной станции в селе Кривополянье в Липецкой области. В полицию обратился 58-летний мужчина и рассказал, что у него угнали автомобиль «ВАЗ-21112». Машина пропала, пока владелец был в помещении заправки.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемого в угоне задержали в тот же день инспекторы ДПС. Им оказался 26-летний житель Чаплыгина. На момент задержания угонщик был пьян. Дело сейчас расследуют в Чаплыгинском отдел полиции.

Кроме этого в Липецке поймали 18-летнего уличного грабителя, который напал на человека на улице Гагарина в конце января. Парень отнял у 27-летнего липчанина мужскую сумку, в которой были золотая цепочка, документы, 4 банковские карты и телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU