По факту смерти грудного ребенка под Липецком возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-08T10:59:42+03:00

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Проверка обстоятельств смерти грудной девочки в Добринском районе Липецкой области обернулась уголовным делом. Напомним, трагедия произошла вечером 4 февраля, родители привезли ребенка в больницу и пожаловались, что дочка вялая, весь день спит и не просыпается. Когда врач начал осмотр, малышка уже была мертва.

Ссогласно заключению судмедэкспертов, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК – причинение смерти по неосторожности.

Теперь следователям предстоит выяснить, как именно грудной ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму. Из поликлиники изъяли медицинскую карту и назначили еще несколько экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU