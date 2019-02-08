2019-02-08T11:03:52+03:00
Общество

В Липецке нашли 82-летнего дедушку с татуировкой

Пенсионер жив
Юлия КЛЮЕВА
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Дедушку нашлиДедушку нашлиФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В среду, 6 февраля, в Липецке пропал 82-летний пенсионер с татуировкой «Леша» на руке. Около 12 часов дня дедушка вышел из дома в 10 микрорайоне и пропал. Родственники предупредили, что липчанин может быть дезориентирован.

К счастью, пенсионера нашли. Об этом сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей». Дедушка жив.

Напомним, что до сих пор не могут найти 60-летнего Ширяева Юрия Алексеевича. 24 января он ушел из дома в районе СНТ «Дачный-2». С тех пор о мужчине ничего не известно. Может быть дезориентирован. Юрий худощавого телосложения, ростом примерно 170 см. Волосы темные короткостриженые. Частично отсутствуют зубы. Носит бороду. Мужчина ушел из дома в темно-синей куртке с опушкой на капюшоне, в шапке-ушанке, брюках камуфляжного цвета хаки, сером шерстяном свитере. На ногах – черные сапоги.

Всех, кто видел Юрия Ширяева или знает, где он может находиться или обладает любой ценной дела поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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