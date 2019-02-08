2019-02-08T13:13:10+03:00
Происшествия

Обманувший липчанку брачный аферист из Воронежа получил реальный срок

Альфонс «заработал» на доверчивых жертвах больше 9 млн. рублей [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Мошенник сознался частичноМошенник сознался частичноФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Воронеже приговорили брачного афериста, который обманывал женщина на протяжении 13 лет, с 2003 по 2016 год. Мужчина охмурял жительниц Воронежа, Саратова, Тамбова и Липецка. На счету 48-летнего альфонса 16 обманутых женщин, на которых он «заработал» 9 миллионов рублей.

Не имея никакой работы и постоянного места жительства, аферист умело создавал образ успешного и обеспеченного бизнесмена. Он находил жертв на сайтах знакомств или просто на улице. Альфонс сразу входил в доверие и убеждал влюбленных дам продать машину, обещая добавить на новую, или взять кредит. Как только деньги оказывались у него на руках, жених сбегал. Женщины лишались от десятков тысяч до миллиона рублей. Одна из жертв продала квартиру.

По данным пресс-службы воронежского УМВД, свое первое преступление альфонс совершил в 2003 году, он сделал предложение девушке, а у той на руках оказались 1500 евро и жених выбрал деньги. Приставил нож к горлу, забрал валюту и сбежал. После решил, что на этом можно неплохо заработать, но гораздо лучше, когда женщины сами отдают деньги. Его поймали весной 2017 года.

На суде брачный аферист сознался не во всем, уверяя, что взял куда меньше 9 миллионов. В итоге альфонс получил 5 лет и 4 месяца общего режима.

Брачный аферист из Воронежской области обманул 16 женщин на 9 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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