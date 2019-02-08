За день в Липецке в трех ДТП с автобусами пострадали 8 человек

СЕГОДНЯ 13:07 2019-02-08T13:07:14+03:00

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В Липецке за один день, 7 февраля, произошло сразу три аварии с участием пассажирского транспорта, и в каждом ДТП были пострадавшие. Первая авария случилась около 8 утра на улице 9 мая. Там 71-летний водитель грузовика МАЗ въехал в автобус ЛИАЗ, за рулем которого был 26-летний парень. В аварии пострадал водитель грузовика и 5 пассажиров автобуса. Почти все пострадавших в последствии отпустили, но одну женщину пришлось положить в больницу.

Чуть позже, в начале девятого, в 9-м микрорайоне автобус «Мерседес» сбил пешехода. По предварительным данным регионального УГИБДД, 31-летний водитель автобуса проехал на красный и сбил 34-летнюю женщину, которая переходила дорогу по всем правилам. Женщину увезли в больницу. Автоинспекторы советуют пешеходам смотреть по сторонам и убеждаться, что их пропускают, даже переходя дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Последнее ДТП с общественным транспортом случилось в 11.30 на улице Советской, где 30-летний водитель автобуса «Мерседес» не успел остановиться и сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Мужчину увезли в больницу.

Всего за день на дорогах региона в 5 авариях пострадали 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU