В Липецке на Советской столкнулись «Рено Дастер» и маршрутка №302

СЕГОДНЯ 14:02 2019-02-08T14:51:13+03:00

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В эту пятницу, 8 февраля, в Липецке на улице Советская произошла авария. И снова с участием общественного транспорта. Рядом с пересечением улицей Пушкина «Рено Дастер» столкнулся с маршруткой №302. На место происшествия уже прибыли аварийные комиссары. Информация о пострадавших уточняется. По словам очевидцев, машины не получили существенных повреждений. На Советской образовалась пробка. В ближайшее время лучше выбирать альтернативные пути объезда.

ДТП на Советской в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что в минувший четверг, 7 февраля, на этом участке дороги тоже случилось ДТП. Водитель автобуса №30 наехал на человека, который переходил дорогу в неположенном месте. А утром на улице 9 Мая в столкновении автобуса №33А и «МАЗа» пострадали 5 человек.

На Советской в Липецке столкнулись "Рено Дастер" и 302 маршрутка.

ИСТОЧНИК KP.RU