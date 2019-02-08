2019-02-08T14:38:52+03:00
Происшествия

Под Липецком цыгане сдали в ломбард фальшивые драгоценности на 4.5 млн. рублей

Мошенники выдавали бижутерию за драгоценный металл и камни
Лия МУРАДЬЯН
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Аферистов поймали в ЕльцеАферистов поймали в ЕльцеФото: Архив КП
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В Липецкой области поймали мошенников, которым удавалось на протяжении года обманывать сотрудников ломбарда в Ельце. Согласно материалам дела, неизвестные приносили в ломбард на улице Советской дешевую бижутерию, которую выдавали за дорогие ювелирные украшения.

Сотрудники не отличали подделку от драгоценного метала и камней, принимали украшения и платили за них, как за настоящие. Таким путем с 2017 по 2018 год ООО «Ломбард Черноземье 1» отдал ушлым аферистам 4 571 588 рублей, пишет портал «Весь Елец».

В 2018 году, когда обман раскрылся, в полиции завели уголовное дело по части 4 статьи 159 – особо крупное мошенничество. Правоохранителям удалось установить личности тех, приносил подделки на комиссию. Мошенниками оказались цыгане, которым теперь грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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