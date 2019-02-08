Липецкие полицейские проверили 3312 аккаунтов и 802 группы в соцсетях

СЕГОДНЯ 15:23 2019-02-08T15:23:45+03:00

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В Липецкой области за 2018 год полицейские проверили 3312 аккаунтов и 802 группы в социальных сетях. Сотрудники полиции искали сообщества и страницы, где пропагандируют употребление наркотиков или рекламируют их.

По итогу проверок на владельцев составили 24 административных протокола со штрафами более 70 000 рублей. Все сообщества и личные страницы с пропагандой удалили.

Помимо соцсетей проверяли и сайты. В итоге в реестр внесли 373 интернет адреса с запрещенной к распространению информацией. Из них 295 сайтов заблокировал Роскомнадзор.

В полиции напомнили, что граждане лично несут ответственность за любую размещенную ими информацию, в том числе и на персональных страницах.

ИСТОЧНИК KP.RU