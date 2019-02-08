2019-02-08T15:59:21+03:00
Происшествия

В Липецке «Понтиак» перевернулся в ДТП с мусоровозом

Авария произошла на улице Космонавтов [вмдео]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП на улице Космонавтов в ЛипецкеДТП на улице Космонавтов в ЛипецкеФото: скрин с видео
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Серьезная авария произошла в эту пятницу, 8 февраля, после полудня на улице Космонавтов в Липецке. Там неподалеку от больницы «Скорой помощи» столкнулись грузовик с мусором и «Понтиак».

В Липецке перевернулся "Понтиак".

От удара минивэн отбросило в сторону, он накренился и опрокинулся на правый бок у разделительной полосы посреди проезжей части. На место происшествия сразу приехали медики «Скорой» и сотрудники ГИБДД. По словам очевидцев, в салоне легковушки находились несколько человек, но обошлось без серьезных увечий.

Видео последствий аварии очевидцы выложили в соцсети. Как именно произошло столкновение и кто стал его виновником, разбирались сотрудники автоинспекции. Водитель мусоровоза в аварии не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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