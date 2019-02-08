Под Липецком проверяют интернат для инвалидов, где грубо обращались с детьми

СЕГОДНЯ 17:45 2019-02-08T17:45:30+03:00

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Инцидент произошел в интернате для детей-инвалидов в городе Елец Липецкой области. Там камеры наблюдения засекли факт грубого обращения с воспитанниками. В частности на камеру попал момент, как женщина облила мальчика холодной водой из ведра. Просмотрев записи, руководство учреждение уведомило о случившемся полицию.

Как сообщила «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова, заявление, что один из работников использует недопустимые приемы воспитания, поступило 5 февраля

– Материал зарегистрирован, идет доследственная проверка, – пояснила Наталья Маслакова. – В настоящее время изучаются видеозаписи. Для полной оценки происходящего назначен ряд экспертиз.

Стоит отметить, что в интернате находятся инвалиды с тяжелым отставанием в развитии. Большинство по умственному уровню не соответствуют физическому возрасту. Как стало известно, сама сотрудница, на которую поступила жалоба, должностным лицом не является. В ее обязанности не входило воспитание пациентов и уход за ними. Почему она осталась наедине с детьми-инвалидами и что именно там произошло, теперь выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU