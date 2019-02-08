В субботу без света останутся 12 домов Липецка и детская больница

СЕГОДНЯ 18:39 2019-02-08T18:41:44+03:00

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В выходные в некоторых домах Липецка отключат свет. Так, с 9 утра до 5 часов вечера без электричества не будет по следующим адресам: проспект им. 60-летия СССР, 3, 5, 7, 9, 9а, 41; площадь Победы, 1, 21, 79, 116, 118, 120. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», свет также отключат в ГУЗ «Областная Детская Больница» с 9 утра до 4 часов дня.

В понедельник, 11 февраля, с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Депутатская, 61, 92; Ковалева, 105; проспекта Победы, 61.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат жителям улицы им. Семашко, 3,6 и улицы им. Шуминского, 17. Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За дополнительно информацией обращаться в диспетчерскую по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU