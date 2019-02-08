2019-02-08T19:23:40+03:00
Общество

В Липецке и области планируют снизить младенческую смертность

Детские поликлиники модернизируют, а в областной больнице построят хирургический корпус [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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На брифинге в администрации Липецкой области собравшиеся обсудили национальный проект "Здравоохранение"На брифинге в администрации Липецкой области собравшиеся обсудили национальный проект "Здравоохранение"Фото: Юлия КЛЮЕВА
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В ближайшие годы в регионе реализуют национальный проект «Здравоохранение». В эту пятницу, 8 февраля, в областной администрации обсудили региональные проекты, которые должны вывести медицину в регионе на новый уровень. Врио губернатора Игорь Артамонов рассказал, как будет развиваться детское здравоохранение.

- За последние 5 лет падение рождаемости 18%, - озвучил статистику врио. - Понимаем, что каждое новое поколение не становится более здоровым. Нужно расширить применение профилактики. Обследование детей с целью улучшения репродуктивного потенциала. До 15% семейных пар в Липецкой области страдают бесплодием. Мы должны снизить младенческую смертность.

В течение двух лет 31 детскую поликлинику модернизируют. В этом году начнется строительство Усманской межрайонной больницы, в 2021 году – Чаплыгинской. В 2022-2033 гг. планируется построить хирургический корпус в Областной детской больнице.

В Липецке и области планируют снизить младенческую смертность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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