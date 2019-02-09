ДТП с микроавтобусом и легковушкой попало на камеру в Липецке
Авария произошла утром в эту субботу, 9 февраля, недалеко от Петровского рынка в Липецке. Там на пересечении улиц Неделина и Фрунзе столкнулись микроавтобус «Фольксваген Трансопртер» и автомобиль «Рено Логан».
ДТП с микроавтобусом в Липецке .
Момент аварии сняла уличная камера наблюдения. На записи видно, как водитель «Рено» разворачивается на перекрестке и начинает движение, когда загорается зеленый сигнал светофора.
Белая иномарка пытается проехать перекресток в сторону улицы Фрунце. В этот момент в верех по улице Неделина, игнорируя «красный» сигнал, выезжает микроавтобус. Французская легковушка останавливается, а вот водитель «Фольксвагена» не успевает. К счастью, удар был несильный и ДТП обошлось без жертв.
ИСТОЧНИК KP.RU