2019-02-09T21:00:08+03:00
Происшествия

ДТП с микроавтобусом и легковушкой попало на камеру в Липецке

«Фольксваген» проехал на красный на улице Неделина [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП обошлось без жертвДТП обошлось без жертвФото: скрин с видео
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Авария произошла утром в эту субботу, 9 февраля, недалеко от Петровского рынка в Липецке. Там на пересечении улиц Неделина и Фрунзе столкнулись микроавтобус «Фольксваген Трансопртер» и автомобиль «Рено Логан».

ДТП с микроавтобусом в Липецке .

Момент аварии сняла уличная камера наблюдения. На записи видно, как водитель «Рено» разворачивается на перекрестке и начинает движение, когда загорается зеленый сигнал светофора.

Белая иномарка пытается проехать перекресток в сторону улицы Фрунце. В этот момент в верех по улице Неделина, игнорируя «красный» сигнал, выезжает микроавтобус. Французская легковушка останавливается, а вот водитель «Фольксвагена» не успевает. К счастью, удар был несильный и ДТП обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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