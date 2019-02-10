Липчанам предлагают заняться на выходных декоративно-прикладным искусством

СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-10T12:46:02+03:00

Уроки лепки и живописи будут устраивать в музее дважды в месяц

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В Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства стартует новый проект «Субботние студии». Как сообщает городская администрация, программа ориентированна на молодежную и взрослую аудиторию, творческих людей, профессионалов и любителей графики, живописи, народного и декоративно-прикладного искусства. Занятия будут проходить дважды в месяц по субботам в 12.00 в залах действующих экспозиций, которые и определят их тематику.

Первая встреча состоится в следующую субботу - 16 февраля. Народный мастер России Елена Смолеевская расскажет участникам студии о значении женского образа в традиционной керамике, после чего они слепят глиняную игрушку.

ИСТОЧНИК KP.RU