2019-02-10T12:54:08+03:00
Спорт

В Липецкой области более семи тысяч человек вышли на «Лыжню России»

Самой популярной площадкой оказалась база «Алые паруса»
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото: сайт администрации Липецкой области.фото: сайт администрации Липецкой области.
Изменить размер текста:

В этом году «Лыжня России» прошла одновременно во всех районах Липецкой области и собрала более семи тысяч человек. На старт вышли любители, профессиональные спортсмены, ветераны спорта. Центральной площадкой праздника стала база отдыха «Алые паруса» в Липецком районе. Здесь соревновались около двух тысяч человек.

Дистанции были традиционные: пять километров бежали юноши и девушки 2001 года рождения и моложе, а 10 километров – мужчины и женщины 2000 года рождения и старше. Победители и призеры в каждой возрастной группе получили в награду кубки, медали и дипломы Минспорта России.

Липчан, которые приехали на лыжную гонку, развлекали творческие коллективы. Кроме того, работали интерактивные площадки, тематические фотозоны, игровые площадки для детей, полевая кухня. Также в программе были встречи с известными спортсменами, розыгрыш призов и снежная дискотека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липчанам предлагают заняться на выходных декоративно-прикладным искусством
ДТП с микроавтобусом и легковушкой попало на камеру в Липецке
В Липецке завели уголовные дела на управляющие компании за текущие крыши
В Липецке и области планируют снизить младенческую смертность
В субботу без света останутся 12 домов Липецка и детская больница
Под Липецком проверяют интернат для инвалидов, где грубо обращались с детьми
В Липецке «Понтиак» перевернулся в ДТП с мусоровозом
Липецкие полицейские проверили 3312 аккаунтов и 802 группы в соцсетях
Под Липецком цыгане сдали в ломбард фальшивые драгоценности на 4.5 млн. рублей
В Липецке на Советской столкнулись «Рено Дастер» и маршрутка №302
За день в Липецке в трех ДТП с автобусами пострадали 8 человек
Обманувший липчанку брачный аферист из Воронежа получил реальный срок
В Липецке мошенница под видом соцработника обокрала пожилого пенсионера