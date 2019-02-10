В Липецкой области более семи тысяч человек вышли на «Лыжню России»

СЕГОДНЯ 12:54 2019-02-10T12:54:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году «Лыжня России» прошла одновременно во всех районах Липецкой области и собрала более семи тысяч человек. На старт вышли любители, профессиональные спортсмены, ветераны спорта. Центральной площадкой праздника стала база отдыха «Алые паруса» в Липецком районе. Здесь соревновались около двух тысяч человек.

Дистанции были традиционные: пять километров бежали юноши и девушки 2001 года рождения и моложе, а 10 километров – мужчины и женщины 2000 года рождения и старше. Победители и призеры в каждой возрастной группе получили в награду кубки, медали и дипломы Минспорта России.

Липчан, которые приехали на лыжную гонку, развлекали творческие коллективы. Кроме того, работали интерактивные площадки, тематические фотозоны, игровые площадки для детей, полевая кухня. Также в программе были встречи с известными спортсменами, розыгрыш призов и снежная дискотека.

ИСТОЧНИК KP.RU