Житель Грязей вынес из квартиры липчанки деньги и телефон

11 Февр. 09:34 2019-02-11T09:34:30+03:00

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Квартирного вора поймали в Липецке в минувшие выходные. В полицию обратилась 35-летняя женщина, она рассказала, что в ночь с 9 на 10 февраля кто-то вынес из ее квартиры по улице Жуковского 10 000 рублей и сотовый телефон.

Воришку поймали в тот же день сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемым оказался 31-летний безработный житель Грязей.

Кроме этого в выходные в Липецке раскрыли три совершенных ранее преступления. Так полиция нашла того, кто 1 января обокрал салон сотовой связи на проспекте Победы. 21-летний безработный из Добровского района вынес из торгового зала два смартфона.

Также полицейские задержали 26-летнего липчанина, который украл с банковской карты несовершеннолетней 2900 рублей. Преступление произошло 7 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU