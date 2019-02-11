В Липецке «Газель» провалилась в прорыв на дороге

11 Февр. 10:04 2019-02-11T10:04:26+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП с грузовиком случилось на улице Скороходова в Липецке. По словам очевидцев, там прорвало трубу, из-за чего вода вымыла грунт и под асфальтом на дороге образовался промыв. Когда на участок въехала «Газель» дорожное полотно не выдержало, грузовик накренился и провалился левой стороной под асфальт.

"Газель" провалилась под асфальт в Липецке .

Машину пришлось вытаскивать с помощью подъемного крана. Пользователи сняли происходящее на видео и обвинили во всем плохие дороги. Но на записи видно, как из-под грузовика идет пар, то есть внизу водопроводные трубы.

На месте происшествия работали несколько сотрудников коммунальных компаний, они зацепили «Газель» тросами и вытянули с помощью подъемного крана. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU