В Липецке водитель фуры ударил машину и скрылся с места ДТП

11 Февр. 10:53 2019-02-11T10:53:36+03:00

ДТП с фурой в Липецке Фото: скрин с видео

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Авария произошла в минувшую пятницу, 8 февраля, на выезде из Липецка в сторону завода «Центролит». Там водитель фуры, выезжая со второстепенной дороги, разбил автомобиль с регистратором. На записи видно, как грузовик минует знак «уступи дорогу», обгоняет впереди идущую легковушку и сразу начинает перестраиваться в крайний левый ряд.

водитель фуры утверждает, что не заметил ДТП и скрылся.

При этом водитель фуры полностью игнорирует машины, которые едут по главной дороге. В итоге грузовик прижимает к бордюру машину с регистратором, бьет ее по касательной и, не сбрасывая скорость, уезжает.

Водитель пострадавшего авто выложил запись с регистратора в сеть. По словам автора видео, авария произошла около 10.30 утра, водителя грузовика нашли вечером. Дальнобойщик уверял, что не заметил, как задел другую машину и поэтому не остановился. Что странно, поскольку с крыши пострадавшего авто отлетел металлический багажник, который фура протащила еще пару метров.

ИСТОЧНИК KP.RU