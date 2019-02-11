2019-02-11T11:13:11+03:00
Происшествия

В ДТП с «Ладой» под Липецком пострадали три пассажира «Кии», включая ребенка

За трое суток на дорогах региона в 10 авариях травмы получили 13 человек
Лия МУРАДЬЯН
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За выходные в ДТП пострадали 13 человекЗа выходные в ДТП пострадали 13 человекФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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По данным ГИБДД за прошедшие трое суток, с 8 по 10 февраля, на дорогах Липецка в 10 авариях пострадали 13 человек.

Вечером 8 февраля на улице Циолковского в Липецке столкнулись два «Ниссана», а аварии пострадала 41-летняя женщина, которая была за рулем одной из легковушек. Пострадавшую увезли в больницу.

В тот же день в Усмани на улице Комсомольской 63-летний пенсионер на «Калине» въехал в «КмаАЗ». В результате аварии в больницу попала 63-летняя пассажира «Лады».

Серьезная авария произошла в Добровском районе около 16.00. Там Дронова Слобода в селе Порой 57-летний водитель «Киа» столкнулся с «Ладой-Ларгус», за рулем которой был 45-летний мужчина. В аварии пострадали три пассажира иномарки, включая 9-летнего мальчика.

9 февраля в Липецке на Лебедянском шоссе 28-летний мужчина за рулем «Гранты» влетел в стоящий автобус «Лиаз». В аварии пострадал сам водитель и его 26-летний пассажир – обоих увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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