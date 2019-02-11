Спасатели предупреждают о гололеде и тумане в Липецке

11 Февр. 11:39 2019-02-11T11:44:16+03:00

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На сайте ГУ МЧС России по Липецкой области опубликовали предупреждение. В течение этого дня, 11 февраля, а также ночи ожидается гололед, налипание мокрого снега, видимость при тумане менее 500 метров.

Спасатели напоминают, при налипании мокрого снега лучше держаться в стороне от линий электропередач, деревьев. Не стоит начинать работы на высоте. Во время гололеда выходите на улицу в удобной oбуви. Если вы поскoльзнулись, постарайтесь сгруппироваться, согнуть ноги. Не выставляйте руки по направлению падения, чтобы не слoмать кисти рук и предплечье. Наиболее уязвимое место – кoпчик. Старайтесь падать на бoк. После падения пoднимайтесь аккуратно. Боль от травмы может проявиться не сразу. Обратитесь в травмпункт.

ИСТОЧНИК KP.RU