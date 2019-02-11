2019-02-11T13:03:52+03:00
Общество

«Спасибо от Сбербанка» и «РЖД» дают возможность обменивать бонусы СПАСИБО на баллы «РЖД Бонус»

Сделать это можно в мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Все пользователи, которые одновременно являются участниками программ «РЖД Бонус» и «Спасибо от Сбербанка», получат возможность обменивать бонусы СПАСИБО на баллы РЖД по курсу 1 балл за 1 бонус СПАСИБО. Минимальная сумма конвертации — 1 бонус СПАСИБО.

Как рассказал генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев, новый сервис особенно понравится тем клиентам Сберюанка, кто предпочитает путешествовать на поездах. Теперь участник программы «Спасибо от Сбербанка» может очень просто обменять бонусы СПАСИБО на баллы «РЖД Бонус», чтобы полностью или частично возместить стоимость билета на поезд.

Чтобы совершить обмен, необходимо авторизоваться в приложении ПАО Сбербанк «Спасибо от Сбербанка», выбрать раздел «Путешествия», «РЖД Бонус». Далее достаточно указать сумму бонусов для списания и идентификатор участника программы «РЖД Бонус». Зачисление баллов в программу «РЖД Бонус» происходит, в среднем, в течение 1-3 дней.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком у 96-летнего дедушки украли электропилу
Жильцов напугала трещина в новостройке на «Елецком» в Липецке
Под Липецком пропал 75-летний мужчина, уехавший из дома на машине
В четверг 16 улиц Липецка останутся без света, 6 - без воды
В Липецке похолодает до 10 градусов мороза
ФСБ проводит обыски в агрохолдингах Липецкой области
В Липецке прошел ледяной дождь и покрыл коркой автомобили
В Липецке наказали стройфирму за упавший на машины забор
Съемное жилье в Липецке подорожало больше, чем в среднем по России
Ночью с улиц Липецка вывезли 2,5 тыс. кубометров снега
Липчанин в Питере обокрал медсестру в трамвае
В Липецкой области за день произошло 22 аварии – никто не пострадал
Сбербанк признан лучшим розничным банком по версии Retail Finance Awards
Под Липецком два месяца разворовывали здание конторы
В Липецке ночью обокрали сразу три припаркованные во дворе машины
Убийца из Липецка 15 лет жил под чужим именем во Владимире
Самовыдвиженцам на довыборы в липецкий облсовет нужно собрать более 1000 подписей
За долги по коммуналке у липчанки арестовали стиральную машинку
Россельхознадзор нашел нарушения на липецком заводе «Данон»
Липецкая ипотечная корпорация передала права застройщика по двум домам
За месяц в магазинах Липецка цены на яйца упали до 19%
Под Липецком фура рухнула на бок после столкновения с «Газелью»
Под Липецком вспыхнул дом и кирпичный сарай
В Липецке пьяный лихач, по чьей вине погибли два человека, получил 5.5 лет тюрьмы
МЧС предупреждает об опасном усилении ветра в Липецке – порывы до 19 м/с
В Липецке столкнулись автовышка и 4 дорогие иномарки
Под Липецком на трассе столкнулись "Опель" и "Сузуки"
ДТП на проспекте Победы в Липецке: "бешеной" иномаркой управлял 18-летний парень