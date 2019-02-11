2019-02-11T15:30:12+03:00
Общество

Прохожих напугало зеленое озеро возле Петровского рынка в Липецке

Специалисты уже выехали на место [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Фото Виталий ОрловФото Виталий ОрловФото: СОЦСЕТИ
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В прошедшую субботу, 9 февраля, липчанин сфотографировал зеленую воду в центре города. Яркую жидкость местный житель заметил в районе Петровского рынка. Автор выложил снимки в соцсетях. По его словам, отходы со стороны магазина сливаются в водоканал.

Фото Виталий Орлов Фото: СОЦСЕТИ

Фото Виталий ОрловФото: СОЦСЕТИ

- Мы передали сообщение в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, - сообщили «КП-Липецк» в Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуре. – Специалистов уже направили на место для проведения проверки. Как только станут известны результаты, будут организованы соответствующие меры реагирования.

В АО «ЛГЭК» и Липецком филиале ПАО «Квадра» сообщили, что появление зеленой воды никак не связано с деятельностью их компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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