В Липецке домашнего тирана лишают родительских прав

11 Февр. 14:40 2019-02-11T14:40:13+03:00

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В Липецке в непростую ситуацию попала 36-летняя мать двоих детей. Женщина развелась с мужем алкоголиком и тунеядцем, который кроме пьяных дебошей больше ничем не занимался. Но разъехаться у бывших супругов не получилось – после развода женщина была вынуждена жить с детьми их отцом на одной общей жилплощади.

При этом расторжение брака на поведение мужчины никак не повлияло. Он продолжает пить, нигде не работает, избивает бывшую жену на глазах у детей, держит в страхе всю семью и угрожает детям, что убьет их мать. Например, в сентябре ночью мужчина в очередной раз напился, схватил кухонный нож, приставил к животу женщины и грозился убить.

За угрозу убийством домашнего тирана приговорили к 400 часам исправительных работ. Но ситуация от этого не улучшилась. Садист продолжает измываться над семьей, денег на воспитание детей тоже не дает. Женщина писала заявления в полицию, но после прощала экс-супруга и дела прекращали по примирению сторон.

Не выдержав издевательств, женщина обратилась в прокуратуру. В ходе проверки выяснилось, что издевательства отца сказываются на состоянии детей и успеваемости в школе. Педагоги отметили, что дети подавлены, часто пропускают занятия, и из-за психотравмирующей ситуации в семье не могут освоить материал.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по результатам проверки прокурор района обратился в суд с требованием лишить мужчину родительских прав и взыскать с него алименты.

ИСТОЧНИК KP.RU