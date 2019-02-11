После внезапного визита врио губернатора и прокурора в Липецке отремонтируют больницу

11 Февр. 15:30 2019-02-11T15:30:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце прошлой недели врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов и сотрудники прокуратуры нагрянули в «Липецкую городскую больницу №4». Пациенты пожаловались Игорю Артамонову на протекающие потолки и залитые водой стеты в палатах. Зрелище и впрям было удручающим.

igor_artamonov48 Как и обещал приехал в больницу ЛТЗ.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, из-за оттепели протекла кровля главного корпуса стационара, в результате талая вода затопила палаты в отделении нейрохирургии и гинекологии. Это при том, что больницу капитально ремонтировали в 2017 году. Тогда отремонтировали системы водоотведения, фасад здания и утеплили кровлю главного корпуса, как раз ту, которая протекла.

По данным прокуратуры контракт на капремонт заключили с ООО «РСК-Универсал» на сумму 2 245 461 рублей. Гарантийный срок ремонта еще не прошел. Проверяющие определили, что кровля протекла именно из-за некачественного ремонта. В итоге прокурор внес в адрес РСК представлением, в котором потребовал устранить протечку за свой счет и наказать виновных.

Как сообщил в своим instagram Игорь Артамонов, больным и врачам принесли извинения.

ИСТОЧНИК KP.RU