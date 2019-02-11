Дикие кабаны забредают в населенные пункты под Липецком

11 Февр. 16:22 2019-02-11T16:22:54+03:00

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В населенных пунктах Липецка стали замечать диких животных. Дикого кабана заметили в Елецком районе. Несмотря на машины, зверь спокойно разгуливает по улицам, в поисках пропитания. Очевидцы предупреждают односельчан, ведь в случае нападения дикий кабан может серьезно травмировать человека.

Дикий кабан на улицах в Липецкой области .

Как отмечают зоологи, обычно лесные животные забредают в населенный пункты ближе к весне, когда в лесах нечего есть. В городах и деревнях зверей привлекает запах еды, чаще с мусорных свалок. Напомним, что в Елецком микрорайоне Липецка не раз замечали диких лисиц. Но в отличии от пугливых лисиц, кабан животное агрессивное и если почует опасность, может атаковать человека.

ИСТОЧНИК KP.RU