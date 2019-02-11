Дикие кабаны забредают в населенные пункты под Липецком
В населенных пунктах Липецка стали замечать диких животных. Дикого кабана заметили в Елецком районе. Несмотря на машины, зверь спокойно разгуливает по улицам, в поисках пропитания. Очевидцы предупреждают односельчан, ведь в случае нападения дикий кабан может серьезно травмировать человека.
Дикий кабан на улицах в Липецкой области .
Как отмечают зоологи, обычно лесные животные забредают в населенный пункты ближе к весне, когда в лесах нечего есть. В городах и деревнях зверей привлекает запах еды, чаще с мусорных свалок. Напомним, что в Елецком микрорайоне Липецка не раз замечали диких лисиц. Но в отличии от пугливых лисиц, кабан животное агрессивное и если почует опасность, может атаковать человека.
ИСТОЧНИК KP.RU