2019-02-11T16:56:03+03:00
Происшествия

Под Липецком грабители ночью вломились к спящей пенсионерке

Сначала злодеи разбили окно, но не поместились и выбили дверь
Лия МУРАДЬЯН
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Грабителей поймали в Становлянском районеГрабителей поймали в Становлянском районеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области бессовестные грабители напали на пожилую пенсионерку. Все случилось 9 февраля в селе Тростное Становлянского района Липецкой области. Двое местных узнали, что накануне одинокой 87-летней бабушке принесли пенсию, и решили ограбить старушку.

Глубокой ночью злодеи пришли к дому бабушки, разбили окно, но очевидно недооценили свои габариты, поскольку не поместились в проем. Тогда грабители выбили дверь и ворвались в дом. Позже перепуганная до полусмерти старушка рассказала полиции, что ночью ее схватил какой-то мужчина и потребовал деньги. Испугавшись за свою жизнь, бабушка отдала всю пенсию.

Когда сотрудники полиции обходили соседские дома, выяснилось, что бдительная соседка заметила двоих подозрительных мужчин, которые крутились у дома бабушки за день до происшествия. Женщина подробно описала приметы, по которым и задержали подозреваемых.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, ими оказались местные жители 28 и 49 лет, оба нигде не работают и имеют судимости за кражи. На момент задержания грабители были пьяны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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