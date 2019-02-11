Под Липецком грабители ночью вломились к спящей пенсионерке

11 Февр. 16:56 2019-02-11T16:56:03+03:00

Сначала злодеи разбили окно, но не поместились и выбили дверь

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области бессовестные грабители напали на пожилую пенсионерку. Все случилось 9 февраля в селе Тростное Становлянского района Липецкой области. Двое местных узнали, что накануне одинокой 87-летней бабушке принесли пенсию, и решили ограбить старушку.

Глубокой ночью злодеи пришли к дому бабушки, разбили окно, но очевидно недооценили свои габариты, поскольку не поместились в проем. Тогда грабители выбили дверь и ворвались в дом. Позже перепуганная до полусмерти старушка рассказала полиции, что ночью ее схватил какой-то мужчина и потребовал деньги. Испугавшись за свою жизнь, бабушка отдала всю пенсию.

Когда сотрудники полиции обходили соседские дома, выяснилось, что бдительная соседка заметила двоих подозрительных мужчин, которые крутились у дома бабушки за день до происшествия. Женщина подробно описала приметы, по которым и задержали подозреваемых.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, ими оказались местные жители 28 и 49 лет, оба нигде не работают и имеют судимости за кражи. На момент задержания грабители были пьяны.

ИСТОЧНИК KP.RU