В Липецке почти 5 тыс. человек заболели ОРВИ, а 12 - гриппом

11 Февр. 17:34 2019-02-11T17:42:46+03:00

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В Липецкой области отмечается сезонный рост заболеваемости гриппом, ОРВИ, пневмониями. За прошедшую неделю в регионе заболели 7 227 человек. Выявлено 16 случаев гриппа.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, заболели на 8,8% больше людей, чем неделей ранее. 75% заболевших – дети до 14 лет. 3,2% заболевших госпитализировали. Причем среднемноголетний показатель составляет 4%. 69% заболевших из общего числа – жители Липецка. 4 966 липчан заболели ОРВИ, пневмониями. Зафиксировано 12 случаев гриппа.

Напомним, при появлении симптомов ОРВИ и гриппа важно вовремя обратиться за медицинской помощью. Чтобы предотвратить заражение, следует избегать контакта с зараженными людьми. Чаще мыть руки. Лицам из групп риска носить маски, особенно в местах массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU